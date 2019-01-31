Водитель, будь аккуратным!

Синоптики взывают к аккуратности водителей. Это связано со скорым ухудшением погодных условий и, как следствие, с обледенением дорог

Столбики термометров показывают +1 градус, ожидается дождь со снегом, из-за которого образуется гололедица. «На дорогах будет скользко. Будьте осторожны», — говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы. С аналогичным сообщением выступают представители Центра организации дорожного движения и заявляют, что: «И водителям, и пешеходам сегодня одна рекомендация на всех: будьте очень, очень, очень осторожны. На улице стало тепло, но невозможно скользко».

В свою очередь, МЧС говорит о возможных затруднениях движения и увеличении числа ДТП. Ведомство рекомендует водителям снижать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию. Интересно, что чуть ранее, водителям было вынесено предупреждение относительно возможности возникновения тумана и, как следствие, ограничения видимости.