Необычный курьез случился с одним из столичных водителей - его оштрафовали за разговор по мобильному телефону за рулем, хотя телефона у него и не было.

Как сообщают СМИ, мужчина просто облокотился на левую руку, а смартфон, как он утверждает, был закреплен на передней панели. Несмотря на это, водителю пришло постановление. Занятно, но на фотоматериалах видно, что мобильника в руке шофера нет. Разумеется, псевдо-нарушитель подал жалобу через «Госуслуги», и штраф отменили на следующий день.

Отметим, что штрафовать за разговоры по телефону за рулем москвичей начали в конце 2020 года. Сначала камеры, способные выявить такое нарушение, появились в центре столицы, но достаточно быстро они распространились и на ТТК и на другие ключевые дороги.