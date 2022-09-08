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8 сен 2022

Водитель получил штраф за использование мобильника, прислонив руку к щеке

Водитель получил штраф за использование мобильника, прислонив руку к щеке

Необычный курьез случился с одним из столичных водителей - его оштрафовали за разговор по мобильному телефону  за рулем, хотя телефона у него и не было.

Как сообщают СМИ,  мужчина просто облокотился на левую руку, а смартфон, как он утверждает, был закреплен на передней панели. Несмотря на это, водителю пришло постановление. Занятно, но на фотоматериалах видно, что мобильника в руке шофера нет. Разумеется,  псевдо-нарушитель подал жалобу через «Госуслуги», и штраф отменили на следующий день. 

Отметим, что штрафовать за разговоры по телефону за рулем москвичей начали в конце 2020 года. Сначала камеры, способные выявить такое нарушение, появились  в центре столицы, но достаточно быстро они распространились и на ТТК и на другие ключевые дороги. 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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