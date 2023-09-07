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7 сен 2023

Водителей, сидящих пьяными в припаркованной машине, больше не накажут

Водителей, сидящих пьяными в припаркованной машине, больше не накажут

Верховный суд РФ запретил налагать штрафы на водителей, сидящих в припаркованной машине в состоянии алкогольного опьянения. Наказания не последует в случае, если автомобиль припаркован и его двигатель выключен

Причиной постановления стала жалоба водителя из подмосковного города Чехов. На мужчину составили протокол, хотя на тот момент его транспортное средство было припарковано на обочине, а двигатель заглушен. Водителя, сидевшего в транспортном средстве в состоянии опьянения, лишили водительских прав и оштрафовали на 30 000 рублей.

Верховный суд удовлетворил жалобу водителя и выпустил соответствующее постановление. В нем говорится, что основанием для нарушения является целенаправленное управление транспортным средством. Достаточными свидетельствами для выявления правонарушения или его отсутствия являются показания водителя и свидетелей.

ВС РФ встал на сторону водителя, отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил дело вследствие недоказанности обстоятельств.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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