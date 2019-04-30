Водителей Москвы предупредили, что на дорогах будет очень сложно

Затруднения движения вызваны репетициями парада победы. На протяжении майских праздников стоит ожидать перекрытия нескольких маршрутов

ЦОДД сообщает, что с 29 апреля по 4 мая с 17:30 до 20:00, а также 7 и 9 мая с 05:30 до 08:00 перекроют улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садовую-Кудринскую и ряд других. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе. 29 апреля и 4 мая с 17:30, а также 7 мая с 05:30 до завершения мероприятия ограничат движение в центре города. Улицы Тверская, Воздвиженка, Болотная, Котельническая, Софийская, Раушская набережные, а также некоторые проезды и мосты в ЦАО будут перекрыты для водителей.

Кроме того, полностью перекроют движение на Большом Каменном мосту, Новинском бульваре, Триумфальной площади и других улицах 29 апреля и 4 мая с 22:30 до завершения репетиции. 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия водители не смогут проехать по улицам Новый Арбат, Мнёвники, Садовой-Кудринской и Звенигородскому шоссе.