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30 апр 2019

Водителей Москвы предупредили, что на дорогах будет очень сложно

Водителей Москвы предупредили, что на дорогах будет очень сложно

Затруднения движения вызваны  репетициями парада победы. На протяжении майских праздников стоит ожидать перекрытия нескольких маршрутов

ЦОДД сообщает, что с 29 апреля по 4 мая с 17:30 до 20:00, а также 7 и 9 мая с 05:30 до 08:00 перекроют улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садовую-Кудринскую и ряд других. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе. 29 апреля и 4 мая с 17:30, а также 7 мая с 05:30 до завершения мероприятия ограничат движение в центре города. Улицы Тверская, Воздвиженка, Болотная, Котельническая, Софийская, Раушская набережные, а также некоторые проезды и мосты в ЦАО будут перекрыты для водителей.

Кроме того, полностью перекроют движение на Большом Каменном мосту, Новинском бульваре, Триумфальной площади и других улицах 29 апреля и 4 мая с 22:30 до завершения репетиции. 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия водители не смогут проехать по улицам Новый Арбат, Мнёвники, Садовой-Кудринской и Звенигородскому шоссе.

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При написании новости использовалась информация:
Контакт-центр "Московский транспорт", Авто@mail.ru

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