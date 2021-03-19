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19 мар 2021

Водителей начнут штрафовать за мусор

Водителей начнут штрафовать за мусор

Плохая привычка – разбрасывать мусор. Еще ужаснее – бросать его на ходу из окна автомобиля. Впрочем, данный поступок чреват серьезными последствиям

Московские и подмосковные депутаты дум выдвинули предложение по внедрению нового штрафа для водителей -  за разброс мусора. Ловить нарушителей предполагается при помощи камер и других фотографических ловушек.

Чиновники даже прописали потенциальный размер штрафов за нарушения. Десять тысяч за первое нарушение и тридцать тысяч при повторном нарушении. Для юридических лиц штраф будет дороже – 200 тысяч плюс конфискация автомобиля. Кстати по повышенной ставке идут и грузовики – если мусор выпадает из кузова или прицепа, то водителю придется отдать кровный полтинник.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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