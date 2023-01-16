Водителей начнут штрафовать за неисправную систему ABS

Проект постановления правительства, утверждающий новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещено эксплуатировать автомобили, почти готов к утверждению

Как сообщает Коммерсантъ, помимо несезонной резины в список «запретных» неисправностей войдут не соответствующие заводским стандартам лампы в фарах (диодные и ксеноновые), а также неисправные стоп-сигналы и фонари заднего хода. Неисправность ABS, которую мы вынесли в заголовок, тоже может стать причиной для большого штрафа.

Впрочем, в отношении данного пункта многие автомобильные эксперты уже высказались с критикой. Фактически, судить о неисправности узла инспектор ГИБДД может лишь по сигнальным лампам на приборной панели, но они могут гореть и в результате сбоя датчиков, тогда как сама система будет работать в штатном режиме.