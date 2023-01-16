Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2023

Водителей начнут штрафовать за неисправную систему ABS

Водителей начнут штрафовать за неисправную систему ABS

Проект постановления правительства, утверждающий новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещено эксплуатировать автомобили, почти готов к утверждению

Как сообщает Коммерсантъ,  помимо  несезонной резины в список «запретных» неисправностей войдут не соответствующие заводским стандартам лампы в фарах (диодные и ксеноновые), а также неисправные стоп-сигналы и фонари заднего хода. Неисправность ABS, которую мы вынесли в заголовок, тоже может стать причиной для большого штрафа.

Впрочем, в отношении данного пункта многие автомобильные эксперты уже высказались с критикой. Фактически, судить о неисправности узла инспектор ГИБДД может лишь по сигнальным лампам на приборной панели, но они могут гореть и в результате сбоя датчиков, тогда как сама система будет работать в штатном режиме.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России участились случаи мошенничества с автосервисами

16 января 2023

Volvo готовится выпустить электрический минивэн

16 января 2023

Илона Маска назвали главным финансовым неудачником на свете

16 января 2023

Toyota превратила «Хачироку» в необычные рестомоды

16 января 2023

Пятидверная «Нива» возрождается

16 января 2023

Renault может расстаться с Nissan

16 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 2 7