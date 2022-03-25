Водителей Подмосковья ждет новый штраф

Как известно, зону платных парковок решили расширить. Одной столицы мало – пора начать экспансию на Подмосковье. Сам механизм еще не внедрен, но штрафы уже прописаны в КоАП.

Да, как сообщает Коммерсантъ, в нормативно-правовых актах появился штраф за неоплату парковки, который составляет две с половиной тысячи рублей. Нарушителей будут выявлять при помощи мобильных комплексов автоматической фиксации. Важно помнить, что, как и в Москве, на штраф за неоплату парковки не действует 50-процентная скидка.

Любопытный факт, стартует запуск платных парковок с некоего пилотного проекта в Одинцовском и Красногорском районе, реализовать который планируется в этом году. При этом власти Подмосковья уже подсчитали, что в виде сборов от штрафов бюджет может получать 451 миллион рублей ежегодно. При этом, сколько именно парковки будут приносить денег непосред­ственно от оплаты услуг, не уточняется.