Водителей попросили отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе

Москву стало слишком часто затапливать. Еще не утих инцидент с подтоплением Тушинского тоннеля, как аналогичная напасть случилась на станциях метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»

Разумеется, это уже парализовало транспортные артерии. Так, на Дмитровском шоссе серьезно осложнилась дорожная ситуация по причине присутствия ремонтных экипажей и большого количества компенсационных автобусов, которые будут курсировать между закрытыми станциями.

ЦОДД уже призвал водителей отказаться от поездок по злосчастному шоссе и в качестве альтернативы предлагает пользоваться объездами через Алтуфьевское шоссе и Северо-Восточную хорду. Также водителей предупредили, что движение по Гостиничному проезду перекрыто. За ситуацией в районе метро «Окружная» следят пять экипажей дорожного патруля.

Из положительных моментов стоит отметить, что ЦОДД изменит работу светофоров на севере столицы. Будет введен ручной режим управления, благодаря которому будут увеличены фазы для загруженных направлений на дорогах.