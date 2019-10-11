Водителей проверят на хронический алкоголизм

Предупредим сразу и обрадуем многих - проверке подвергнутся не все водители, а только те, кто впервые получают права, либо восстанавливают их после лишения за вождение в нетрезвом виде

Как сообщает коммерсант, Определять предрасположенность к алкоголю будут по наличию в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.

Также перед экзаменом в ГАИ учащимся предложат сдать мочу на анализ употребления психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Наркологи не исключают, что гражданам после такой проверки на медкомиссии могут не только не дать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.