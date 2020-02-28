Водителей стали больше наказывать

За год российских водителей оштрафовали на 106 миллиардов рублей. Что на одиннадцать процентов больше в сравнении с прошлым годом

В минувшем году сотрудники ГИБДД выписали водителям штрафов за нарушения ПДД на 106,5 млрд рублей. Эта цифра на 8,5% больше показателей за 2018 год. Из них оплачено порядка 68 миллиардов, что на 7% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего автомобилисты получили за 12 месяцев 142 миллиона постановлений о назначении административного штрафа, что на 11% больше, чем в 2018 году. Общее число нарушений ПДД за 2019 г. выросло на 13% до 117,2 миллиона. Большинство из них фиксировались с помощью комплексов автоматической фиксации (97,3 миллиона). Кроме этого, за год сотрудники ГИБДД остановили около 300 тысяч водителей в состоянии опьянения. Также инспекторы выписали штрафы 2 миллионам нарушителям-пешеходам.