Минтранс России опубликовал методические пособия по «успокоению движения: искусственному замедлению водителей с целью снижения количества аварий с участием пешеходов. Пособие разработана по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова.

В Минтрансе предлагают перенять западный опыт и сузить полосы с тем, чтобы водителям было некомфортно ехать с высокой скоростью. Тут в пример можно привести Москву, где полосы сужают, их количество увеличивают, но средняя скорость движения только падает.

Помимо такой банальной вещи как нанесение новой разметки предлагается сужать полосы на отдельных участках с помощью брусчатки, колотого камня и щебня, расположенного на обочине. Помимо этого в Минтрансе предлагают заставить водителей ездить зигзагом и волной с помощью возведения на проезжей части возвышенностей. В первом случае с острыми краями, во втором — со сглаженными.

В определенных случаях Минтранс предлагает пойти дальше и вообще организовать поочередной, то есть реверсивный, проезд, сузив в отдельных местах проезжую часть до одной полосы. Впрочем, в ведомстве сразу оговариваются, что такие способы подходят только для дорог, по которым не ездят автобусы большой и особо большой вместимости, а также грузовики грузоподъемностью свыше 5 тонн.

Также в методических пособиях предлагается создавать приподнятые островки на пешеходных переходах и даже в принципе вообще поднимать пешеходные переходы над проезжей частью.

