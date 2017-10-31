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31 окт 2017

Водителей заставят ездить зигзагами

Водителей заставят ездить зигзагами

Минтранс России опубликовал методические пособия по «успокоению движения: искусственному замедлению водителей с целью снижения количества аварий с участием пешеходов. Пособие разработана по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова.

В Минтрансе предлагают перенять западный опыт и сузить полосы с тем, чтобы водителям было некомфортно ехать с высокой скоростью. Тут в пример можно привести Москву, где полосы сужают, их количество увеличивают, но средняя скорость движения только падает.

Помимо такой банальной вещи как нанесение новой разметки предлагается сужать полосы на отдельных участках с помощью брусчатки, колотого камня и щебня, расположенного на обочине. Помимо этого в Минтрансе предлагают заставить водителей ездить зигзагом и волной с помощью возведения на проезжей части возвышенностей. В первом случае с острыми краями, во втором — со сглаженными.

В определенных случаях Минтранс предлагает пойти дальше и вообще организовать поочередной, то есть реверсивный, проезд, сузив в отдельных местах проезжую часть до одной полосы. Впрочем, в ведомстве сразу оговариваются, что такие способы подходят только для дорог, по которым не ездят автобусы большой и особо большой вместимости, а также грузовики грузоподъемностью свыше 5 тонн.

Также в методических пособиях предлагается создавать приподнятые островки на пешеходных переходах и даже в принципе вообще поднимать пешеходные переходы над проезжей частью.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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