Водители! Будьте аккуратны с жестами

В Германии дорожная камера зафиксировала превышающий скорость BMW X5. На фотографии нарушения водитель показывал камере неприличный жест — средний палец руки

Казалось бы, ну что тут такого? Не все так просто, в Германии публичное использование такого жеста карается законом, поэтому нарушитель получил крупный штраф. Поясним, BMW X5 двигался по баварскому автобану с превышением на 11 км/ч при установленных предельных 70 км/ч. Однако водитель был уверен в том, что на этом участке дороги ограничений нет. Увидев камеру контроля скорости, он продемонстрировал в объектив неприличный жест.

Штраф за превышение на 11 километров в час в Германии составляет 20 евро. Но полиция Верхней Франконии обратилась в суд, который выписал водителю штраф за демонстрацию неприличного жеста в размере 1500 евро — в 75 раз больше, чем за превышение. Водителю также запретили садиться за руль в течение месяца.