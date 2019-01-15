Водители чиновников плачут

Причина их слез - стоимость городских парковок, которая стала для них буквально неподъемной. Водителям депутатов и чиновников приходится либо постоянно «кружиться» по району в ожидании своего начальства, либо совершать правонарушения, закрывая номера своих машин

Конкретную претензию выразили работники ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы и членов правительства. Работники учреждения жалуются, что у них нет никаких правил действий в условиях повсеместных платных парковок. То есть они стоят перед выбором: нарушать, закрывая номерные знаки, ездить по району кругами, сжигая казенное топливо и расходуя ресурс автомобиля, платить 380 рублей за каждый час стоянки из собственного кармана или оплачивать штрафы, которые приходят на адрес автобазы. Кроме того, за каждый штраф сотрудники получают и дисциплинарное взыскание.

Напомним, что сейчас стоимость городской парковки в центре составляет 380 рублей в час. Кроме того, сократился период бесплатного ожидания - с пятнадцати до пяти минут. Бесплатная парковка по воскресениям в центре города отменена вовсе.