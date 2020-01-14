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14 янв 2020

Водители недовольны ОСАГО

Водители недовольны ОСАГО

Одна из главных причин народного негодования – недостаточный размер выплат. Правда, процент недовольных не слишком высок

Почти 20% потребителей полностью не удовлетворены работой страховщиков, к которым они обращались за урегулированием случаев по ОСАГО, еще 8% скорее недовольны их работой, следует из итогов исследования состояния рынка «автогражданки», проведенного Финансовым университетом.

Большинство потребителей все же оказались довольны результатами своего взаимодействия со страховой компанией. Любопытно, но исследователи заявляют, что в целом, доверие к страхованию у россиян начало расти.  Отметим, что президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, комментируя итоги исследования, отметил, в частности, высокий уровень доступности ОСАГО. Так, число жалоб на недоступность полисов «автогражданки», поступающих в РСА, снизилось практически до нуля.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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