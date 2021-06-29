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29 июн 2021

Водителя оштрафовали за превышение скорости на гоночной трассе

Водителя оштрафовали за превышение скорости на гоночной трассе

Курьез? На первый взгляд да, но если погрузиться в тему поглубже, то понимаешь, что это настоящая проблема, потому как законы и правила надо знать!

В Европе существует целое множество автодромов, которые являются таковыми лишь в гоночные уикенды, а в остальные дни они становятся обычными дорогами. За примерами далеко ходить не надо - уличная трасса королевской Формулы 1 в Монте-Карло. Но наш случай произошел в прекрасной солнечной Австралии.

В одном из крупных городов страны существует трасса «Маунт Панорама».  Именно туда направился владелец BMW M3, дабы проверить свою машинку на прочность. Правда, сделал он это не в уикенд, а в обычный день, когда «Панорама» считается обычной дорогой.  Виражи и лихачества привлекли внимание полиции и несостоявшегося гонщика оштрафовали на несколько тысяч долларов.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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