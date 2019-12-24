Водителям грузовиков запретят много ездить за рулем

Водителям грузовиков запретили находиться за рулем более 10 часов. В Минтрансе объяснили, что это нововведение необходимо для сокращения аварийности в стране

В России водители автобусов и грузовиков не смогут находиться за рулем более девяти часов в сутки. Соответствующее постановление было одобрено правительством страны. Автором инициативы стал Минтранс, сообщает ТАСС. При необходимости водителю разрешается беспрерывная десятичасовая езда, однако делать так можно не чаще двух раз в неделю.

Кроме того, для водителей вводится обязательный отдых через 4,5 часа после начала поездки. При этом они должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. Эти ограничения касаются водителей автобусов и автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. Контролировать водителей планируется с помощью тахографов. Эти устройства с 1 ноября 2019 года должны быть установлены на всех грузовиках и автобусах.