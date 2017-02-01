Депутаты Государственной думы не планируют давать разрешение водителям карет «скорой помощи» таранить автомобили других участников дорожного движения, даже в случае, если они мешают проезду.

Об этом журналистам рассказал первый заместить главы фракции «Единой России» Андрей Исаев. «От того, что «скорая» протаранит автомобиль, не факт, что она сможет оказать после этого квалифицированную медицинскую помощь, — заявил депутат. — Наша задача — не наказать человека, который не пропустил «скорую», а спасти больного. А если такой таран будет совершен — вы понимаете, что возможно все: «скорая» остановится, и надо будет вызывать следующий экипаж».

Таким образом, гораздо более действенной мерой для предотвращения ситуаций, в которых водителю «скорой помощи» придется либо таранить впередиидущий автомобиль, либо опоздать на вызов, будет введение наказания за отказ пропустить медиков. С такой инициативой ранее уже выступил депутат от партии «Единая Россия» Андрей Палкин.

«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», - указывается в тексте законопроекта, внесенного на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, что ранее заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, руководитель общественной некоммерческой организации «СтопХам» Дмитрий Чугунов предложил полностью освободить от ответственности водителей автомобилей экстренных служб за повреждения нанесенный автомобилям, припаркованных с нарушением правил.

«Это затрудняет транспортировку больных, увеличивает время, которое приходится тратить врачам. Это же касается и пожарных машин. У нас есть по ГОСТу зоны для парковки машин МЧС, но они тоже часто заставлены автомобилями жителей. И пожарные машины не то что встать во дворе не могут, а часто даже передвигаться по нему. Автомобилисты оставляют место лишь для проезда легковой машины. А грузовик там не проходит», – прокомментировал свое предложение Чугунов.