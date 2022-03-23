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23 мар 2022

Водителям предложили возвращать права за примерное поведение

Водителям предложили возвращать права за примерное поведение

Знаете ли  вы, что прав у нас лишают не только за вождение автомобиля в нетрезвом виде? К примеру,  за передвижение без регистрационных знаков вас тоже могут лишить прав на три месяца

Представьте ситуацию, вы едете по дороге, попадаете на какие-либо неровности или ямы – от тряски слетает номерной знак, а вы и не заметили.… Зато это заметил какой-нибудь ретивый сотрудник ГИБДД, который остановил Вас и лишил прав.  Неприятно, правда?  Негатив подобных ситуаций разделяет и председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Чиновник недавно предложил возвращать документы водителям за примерное поведение, но только в том случае, если их отобрали за незначительный проступок (вождение в нетрезвом виде не в счет). Нилов считает, что многие нарушают ПДД без злого умысла, а для кого-то наличие прав является жизненно важным фактором.

Один маленький нюанс – как планируется фиксировать примерное поведение? Характеристика с места работы, из ЖЭКа, от участкового? Не ясен также механизм возврата прав, надо ли будет обращаться с ходатайством в суд и.т.д…

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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