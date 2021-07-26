Водителям рассказали о пользе ремней безопасности

Что поделать, любят в нашей стране пренебрегать данным средством безопасности – и зря! Впрочем, в ГИБДД решили напомнить о том, что ремень – это очень нужная вещь!

Вообще смысл использования ремня сводится к банальным фактам – если ты не пристегнут, то при резкой остановке или столкновении можешь смело помахать рукой лобовому стеклу и встретиться с ним своим лбом. Более того, существует реальная опасность вылететь из машины. Стоит ли говорить, к каким последствиям это может привести?

Зато, если пристегиваться, то шансы избежать повреждений и выжить сразу возрастают! Так при лобовых столкновениях риск травмирования снижается в 2 раза, при боковых — показатели аналогичные. Если автомобиль, не дай бог, переворачивается, то риск получить травмы или погибнуть снижается в 5 раз.