Водителям с ОРВИ аннулируют цифровые пропуска

В департаменте транспорта заявили, что пациенты с диагнозом «коронавирус» или «ОРВИ», в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции

Москвичам, у которых диагностирован COVID-19 или ОРВИ, аннулируют цифровые пропуска. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Там рассказали, что такие граждане получают уведомления на электронную почту или по SMS о том, что их рабочие пропуска аннулированы.

В департаменте транспорта напомнили, что пациенты с диагнозом «коронавирус» или «ОРВИ», в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности, обязаны соблюдать режим изоляции. По данным ведомства, на текущий момент недействительными признаны 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тыс. пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями.

На данный момент власти Москвы уже запустили доработанный сервис переоформления рабочих цифровых пропусков после подписания указа о продлении режима самоизоляции столичным мэром Сергеем Собяниным. Так, действие всех ранее оформленных рабочих пропусков будет пролонгировано с 30 апреля до 4 мая включительно. Тем, кому необходимо ездить на работу с 5 по 11 мая, придется продлить действие электронного документа. Сделать это можно в любой день до 4 мая.