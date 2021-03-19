Водителям вернут доступ на выделенные полосы

Депутаты Госдумы планируют несколько смягчить запрет на передвижение по выделенным полосам. Нам откроют их в выходные?

Нет, все полосы в любой день остаются запретными для простых водителей, однако, ночью их могут открывать. Именно такой законопроект был подготовлен депутатами для рассмотрения соответствующими инстанциями. Что предполагается сделать? Если говорить кратко, то в статью КоАП о движении по выделенным полосам будет добавлен пункт, в котором указывается, что в период с одиннадцати часов вечера до шести часов утра доступ на полосы разрешен.

В то же время в правительстве уже выступили с отказом от принятия данной реформы. Власти сослались на то, что регионы сами вправе устанавливать регламент проезда по выделенным полосам. На данный момент законопроект ожидает вердикта Верховного суда и отзывов от регионов, после чего будет рассмотрен в Госдуме.