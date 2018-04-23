Из-за инфляции себестоимость спецпродукции постоянно увеличивается и государство на этом теряет деньги. Еще в прошлом году МВД предложило увеличить госпошлины на некоторые услуги, но правительство одобрило законопроект только сейчас.

Правительственная комиссия одобрила повышение госпошлины за изготовление водительских удостоверений с 2000 до 3000 рублей и регистрации транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации с 850 по 1500 рублей.

Также увеличивается госпошлина за изготовление загранпаспорта с биометрической информацией (с 3500 до 5000 рублей) и изготовление загранпаспорта нового образца на ребенка до 14 лет (с 1500 до 2500 рублей).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что даже после увеличения госпошлин они покроют не более 42% стоимости изготовления документов. Теперь законопроект должна рассмотреть Госдума, обычно такие инициативы правительства рассматриваются в ускоренном порядке.