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23 апр 2018

Водительские права подорожают

Водительские права подорожают

Из-за инфляции себестоимость спецпродукции постоянно увеличивается и государство на этом теряет деньги. Еще в прошлом году МВД предложило увеличить госпошлины на некоторые услуги, но правительство одобрило законопроект только сейчас.

Правительственная комиссия одобрила повышение госпошлины за изготовление водительских удостоверений с 2000 до 3000 рублей и регистрации транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации с 850 по 1500 рублей.

Также увеличивается госпошлина за изготовление загранпаспорта с биометрической информацией (с 3500 до 5000 рублей) и изготовление загранпаспорта нового образца на ребенка до 14 лет (с 1500 до 2500 рублей).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что даже после увеличения госпошлин они покроют не более 42% стоимости изготовления документов. Теперь законопроект должна рассмотреть Госдума, обычно такие инициативы правительства рассматриваются в ускоренном порядке.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства России

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