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20 июн 2018

Водительские права подорожали

Водительские права подорожали

Повышение пошлин — не следствие нынешнего кризиса, об этом МВД просило еще в 2016 году.

Тогда представители ведомства заявили, что появление электронных носителей в документах повысило их стоимость на 1000 рублей, а Налоговый кодекс позволяет компенсировать лишь 42% от стоимости.

Итак накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки, увеличивающие госпошлину за выдачу некоторых документов. Выдача водительских удостоверений (в том числе взамен пришедших в негодность или при перевыдаче) вырастает с двух тысяч до трех тысяч рублей, то есть в полтора раза.

Госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе установлена на отметке 1500 руб. Напомним, что сегодня обычное «бумажное» свидетельство стоит 500 руб.

Коснулось решение депутатов и других документов. Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца вырастает с 3500 до 5000 рублей, детского — с 1500 до 2500 рублей.

Закон вступит в  силу через месяц после его подписания.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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