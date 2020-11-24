Водительские удостоверения изменятся

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и ПТС

Отныне в паспорта транспортного средства будут включать сведения о количестве посадочных мест в автомобиле и о технически допустимой массе транспорта. Кроме того, министр приказал фиксировать в документе сведения о ранее проведённых проверках, идентификационный номер устройства вызова экстренных служб и установленные таможенные ограничения. В приказе также прописано, что для автомобилей, год выпуска которых не установлен, таковым будет считаться год первой регистрации.

Что касается водительских удостоверений, то здесь изменений будет немного. Надписи Permis De Conduire и Driveng Licence будут дублировать русскую «Водительское удостоверение»: все три названия расположатся на лицевой стороне документа в три строки. Ранее на правах присутствовал только русский язык.