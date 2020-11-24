Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2020

Водительские удостоверения изменятся

Водительские удостоверения изменятся

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автомобилей и ПТС

Отныне в паспорта транспортного средства будут включать сведения о количестве посадочных мест в автомобиле и о технически допустимой массе транспорта. Кроме того, министр приказал фиксировать в документе сведения о ранее проведённых проверках, идентификационный номер устройства вызова экстренных служб и установленные таможенные ограничения. В приказе также прописано, что для автомобилей, год выпуска которых не установлен, таковым будет считаться год первой регистрации.

Что касается водительских удостоверений, то здесь изменений будет немного. Надписи Permis De Conduire и Driveng Licence будут дублировать русскую «Водительское удостоверение»: все три названия расположатся на лицевой стороне документа в три строки. Ранее на правах присутствовал только русский язык.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Note Note

Nissan взрастил нового енота

24 ноября 2020
Changan UNI-K

Changan представил новый флагманский кроссовер

24 ноября 2020

McLaren придумал название для нового гибридного суперкара

24 ноября 2020

General Motors отправит в ремонт 6 млн машин из-за опасных подушек

24 ноября 2020

В Сеть попали первые фото новой Toyota Tundra

24 ноября 2020
Mazda CX-30 (2020)

Начался прием заказов на Mazda CX-30

24 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 на сколько хватит батарейки? Тест драйв
23 ноября 2020

Volvo XC90
"На сколько хватит батарейки?"
Hyundai Genesis G70 - genesis g70 2019 скоро заменят
Тест драйв
20 ноября 2020

Hyundai Genesis G70
"Genesis G70 скоро заменят"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
18 ноября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ (часть 2)"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 1 4 8