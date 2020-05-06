Автомобильный портал Motorpage
6 май 2020

Водительские удостоверения стали выдавать без экзаменов

Водительские удостоверения стали выдавать без экзаменов

Нет, такое происходит не в России, а в Америке. Власти штата Джорджия решили пойти на такие меры из-за коронавируса

Губернатор американского штата Джорджия подписал указ, согласно которому ближайшие несколько недель водители смогут получить права, не сдавая дорожный экзамен. Для получения лицензии достаточно будет пройти онлайн-тестирование. При этом такое послабление не распространяется на будущих водителей мотоциклов и грузовиков — им придется дождаться окончания карантина и сдать обычный дорожный тест.

Согласно правилам, получить права раньше можно было только после успешного прохождения всестороннего дорожного теста. Из-за пандемии коронавируса в Америке объявлено чрезвычайное положение, в Джорджии оно продлится минимум до 13 мая, однако губернатор, вероятнее всего, увеличит срок. Из-за этого в штате было невозможно проводить экзамены, хотя в списках на сдачу числится 30 тысяч кандидатов.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen C3L

Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом

06 мая 2020

В Госдуме раскритиковали поправки в КоАП о штрафах за езду без пропусков

06 мая 2020
Alpina D3 S 2020

Alpina подарила BMW 3-Series мощность

06 мая 2020
Kia XCeed 2020

Kia усиливает легион кроссоверов в России

30 апреля 2020

Водителям с ОРВИ аннулируют цифровые пропуска

30 апреля 2020

Парковку в Москве на майские праздники сделают бесплатной

30 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу
Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"

Написано новостей:

2 5 7 5 9