Водительские удостоверения стали выдавать без экзаменов

Нет, такое происходит не в России, а в Америке. Власти штата Джорджия решили пойти на такие меры из-за коронавируса

Губернатор американского штата Джорджия подписал указ, согласно которому ближайшие несколько недель водители смогут получить права, не сдавая дорожный экзамен. Для получения лицензии достаточно будет пройти онлайн-тестирование. При этом такое послабление не распространяется на будущих водителей мотоциклов и грузовиков — им придется дождаться окончания карантина и сдать обычный дорожный тест.

Согласно правилам, получить права раньше можно было только после успешного прохождения всестороннего дорожного теста. Из-за пандемии коронавируса в Америке объявлено чрезвычайное положение, в Джорджии оно продлится минимум до 13 мая, однако губернатор, вероятнее всего, увеличит срок. Из-за этого в штате было невозможно проводить экзамены, хотя в списках на сдачу числится 30 тысяч кандидатов.