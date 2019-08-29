Водительский медосмотр упростят

В скором времени водителей может ожидать очередное, однако, приятное нововведение- процедура медосмотра может очень сильно упроститься, вплоть до того, что медучреждения не придется посещать вовсе

Как передаёт портал Autonews со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова, в России может быть запущен специальный медицинский интернет-сервис, который значительно упростит процедуру получения водительских прав.

«Должен быть онлайн-сервис, позволяющий по одному клику подтягивать все существующие медицинские данные о водителях, которые хранятся в электронном виде. Так мы сможем идентифицировать личность человека и избавить его от необходимости посещать разные лечебные учреждения. Все необходимые данные для принятия решения о том, есть ли у гражданина возможность получения водительского удостоверения с медицинской точки зрения, будут доступны онлайн», — приводит Autonews слова чиновника.