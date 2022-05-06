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6 май 2022

Volkswagen анонсировал появление сразу трёх электрических новинок

Volkswagen анонсировал появление сразу трёх электрических новинок

Машины выйдут на рынок под разными брендами - Volkswagen, Skoda и Cupra. Дизайн у каждой модели будет уникальным

К примеру, электромобиль Volkswagen будет представлять из себя компактный кроссовер, который выполнят по мотивам модели ID.3. Skoda же пойдет иным путем и покажет простой и практичный "двухобъемник", зато под маркой Cupra нам представят машину со спортивной внешностью.

Впрочем, по технике все три транспортных средства будут идентичны друг другу. Под эту троицу концерн Volkswagen разрабатывает платформу MEB Small, в ней применят один электромотор, приводящий передние колеса. Точные характеристики "тележки" не раскрываются, зато стоимость каждой модели не превысит двадцати тысяч евро, что делает их все сравнительно бюджетными машинами.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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