Volkswagen Golf R установил рекорд на знаменитой трассе

Хот-хэтч Volkswagen Golf R 20 Years проехал 20,832 километра легендарной трассы Нюрбургринг за 7 минут и 47,31 секунды. Это сделало его самой быстрой машиной, правда, лишь в рамках истории марки.

Есть еще один важный нюанс - если сравнивать результат юбилейного "Гольфа" с обычным Golf R, то разница окажется невелика - всего четыре секунды. К тому же, в модельном ряду Volkswagen оказался Golf, который выступил даже лучше Golf R 20 Years. Речь идет о модификации Golf GTI Clubsport S 2016 года, которая была на 0,12 секунды быстрее.

Впрочем, если мыслить глобальнее, то Golf R 20 Yearsт встал на одну строчку со спорткарами Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 года, Porsche 911 GT3 RS 2004 года и Lamborghini Murcielago LP640 2006 года.