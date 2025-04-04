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4 апр 2025

Volkswagen и Mercedes повышают цены и переносят производство из-за тарифов Трампа

Volkswagen и Mercedes повышают цены и переносят производство из-за тарифов Трампа

Немецкие автопроизводители Volkswagen и Mercedes-Benz объявили о повышении цен на автомобили для американского рынка в ответ на новые 25-процентные тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа.

Компании также рассматривают возможность переноса части производства в другие страны, чтобы минимизировать влияние торговых ограничений. Представители автогигантов предупреждают, что дополнительные издержки неизбежно отразятся на конечных потребителях.

Эксперты отмечают, что рост цен может привести к снижению спроса на автомобили в США, а также осложнить ситуацию для местных автодилеров. Тем временем, экономисты прогнозируют дальнейшее ужесточение торговой напряженности, так как страны-экспортеры могут ввести ответные меры против американских товаров.

При написании новости использовалась информация:
bloomberg

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