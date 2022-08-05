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5 авг 2022

Volkswagen ID.4 подвергли рестайлингу

Volkswagen ID.4 подвергли рестайлингу
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen начала обновлять электровседорожник ID.4 со сменой модельного года. Главная модернизация скрывается под капотом

Дело в том, что теперь кроссовер можно приобрести в базовой модификации – лишь с одним электромотором и небольшой батареей. Мощность силовой установки здесь составляет всего лишь 200 лошадиных сил, а запас хода не превышает трехсот километров. Для сравнения, следующая по старшинству двухмоторная версия развивает уже 330 лошадиных сил, а 50-киловаттный блок батарей обеспечивает 400 километров пробега на одном заряде.

Интересно, что в набор оснащения базового электрокара уже входят система распознавания велосипедистов, парковочный ассистент с памятью, а также улучшенная функция автоматического перестроения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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