Volkswagen ID.4 подвергли рестайлингу

Компания Volkswagen начала обновлять электровседорожник ID.4 со сменой модельного года. Главная модернизация скрывается под капотом

Дело в том, что теперь кроссовер можно приобрести в базовой модификации – лишь с одним электромотором и небольшой батареей. Мощность силовой установки здесь составляет всего лишь 200 лошадиных сил, а запас хода не превышает трехсот километров. Для сравнения, следующая по старшинству двухмоторная версия развивает уже 330 лошадиных сил, а 50-киловаттный блок батарей обеспечивает 400 километров пробега на одном заряде.

Интересно, что в набор оснащения базового электрокара уже входят система распознавания велосипедистов, парковочный ассистент с памятью, а также улучшенная функция автоматического перестроения.