Volkswagen нашел виновных в Дизельгейте

Громкий скандал, где немецкий концерн был замечен в подтасовке данных о вредных выбросах, получил продолжение. По результатам внутреннего расследования были определены виновные

Ровно пять лет юристы из компании Gleiss Lutz проверяли всю руководящую верхушку концерна. Каждый член совета директоров попадал под подозрение и тщательно изучался. В результате исследования многомилионного архива документов и опросов сотрудников комиссия пришла к выводу, что в скандале виновны только два человека. Первый – глава Audi, Руперт Штадлер, второй – Мартин Винтеркорн исполнительный директор Volkswagen. Любопытно, но оба персонажа уже не занимают никаких должностей, причем достаточно давно. Так, например, Винтеркорн ушел со своего поста сразу после скандала.

На чем же строится обвинение? Летом 2015 года Винтеркорну был доложен факт использования нелегального софта на дизельных двигателях. Причем сделано это было аж за два месяца до установления факта мошенничества американскими регуляторами. То есть, топ-менеджер знал о проблеме, однако, ничего не предпринял для ее решения, либо не хотел предпринимать. Предмет вины Штадлера озвучен не был. Оба бывших топ-менеджера свою вину отрицают.