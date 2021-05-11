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11 май 2021

Volkswagen Passat обновился

Volkswagen Passat обновился
Автор фото: фирма-производитель

Знали ли вы, что в мире существует ровно три Volkswagen Passat:европейский, американский и китайский. Сегодня мы поговорим про последний из них, благо он получил долгожданное обновление.

В целом, китайская версия Passat отличалась от двух других своими большими размерами. Новинка также «раздалась» особенно в длину - с 4933 до 4948 миллиметров. Лишние миллиметры обеспечил новый передний бампер. Раз уж мы заговорили про внешность, то  отметим, что с рестайлингом автомобиль обзавелся новой светодиодной оптикой – как передней, так и задней. Интерьер тоже приобрел несколько новых штрихов вроде измененного блока климат-контроля.

Впрочем, двигатели остались прежними. Гамма состоит из бензиновых моторов 1.4 TSI и 2.0 TSI. Причем первый может предлагаться и в варианте гибрид. Мощность силовой установки в таком случае будет составлять 211 лошадиных сил, тогда как в обычном исполнении движок развивает лишь 150 лошадей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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