Volkswagen переведет на электричество целый остров

Немецкий концерн совместно с греческим правительством разработал целый комплекс мер по электрификации автопарка жителей острова Астипалея.
Если говорить кратко, то немцы хотят сделать данный регион раем для электрокаров – создать полноценную инфраструктуру в виде 240 зарядных станций и заменить все машины с ДВС на электромобили. Сообщается, что Volkswagen преобразовывает автопарк за свой счет – даже частное лицо может сдать свою машину c ДВС и получить новенький электрокар. Экономический аспект оставим в стороне, так как концерн явно не останется внакладе, получив определенные льготы со стороны властей. К тому же, на острове, где живет 1300 человек, машин насчитывается немногим больше.
Интересно, но Volkswagen отправит все старые машины на переработку. Кроме того остров переведут на питание электричеством, полученным из возобновляемых источников — то есть солнечных батарей и ветроэлектростанций. Через шесть лет Астипалея должна стать климатически нейтральным островом и своего рода витриной «зелёных» транспортных технологий Volkswagen.