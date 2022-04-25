Volkswagen переведет на электричество целый остров

Немецкий концерн совместно с греческим правительством разработал целый комплекс мер по электрификации автопарка жителей острова Астипалея.

Если говорить кратко, то немцы хотят сделать данный регион раем для электрокаров – создать полноценную инфраструктуру в виде 240 зарядных станций и заменить все машины с ДВС на электромобили. Сообщается, что Volkswagen преобразовывает автопарк за свой счет – даже частное лицо может сдать свою машину c ДВС и получить новенький электрокар. Экономический аспект оставим в стороне, так как концерн явно не останется внакладе, получив определенные льготы со стороны властей. К тому же, на острове, где живет 1300 человек, машин насчитывается немногим больше.

Интересно, но Volkswagen отправит все старые машины на переработку. Кроме того остров переведут на питание электри­чеством, полученным из возобнов­ляемых источников — то есть солнечных батарей и ветро­электро­станций. Через шесть лет Астипалея должна стать климатически нейтральным островом и своего рода витриной «зелёных» транспортных технологий Volkswagen.