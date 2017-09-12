На автосалоне во Франкфурте дебютировала вторая, «улучшенная и доработанная» версия концепта кроссовера I.D. Crozz. Прежде всего, кроссовер получил двухцветную схему окраски кузова, которая сделала его облик более динамичным. Кроме того, у него поменялись передний фары и изменились воздухозаборники в переднем бампере.

Изменился и интерьер концепта: здесь увеличилось внутреннее пространство, есть несколько вариантов посадки. Благодаря отсутствию центральных стоек и задним сдвижным дверям доступ в салон максимально свободен.

Концепт сохранил свою силовую установку: у него два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 302 л.с. В Volkswagen говорят, что батарей должно хватить на 500 километров пробега, хотя и не говорят их емкость. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Быстрая зарядка позволяет зполнить аккумуляторы на 80% всего за полчаса.

Что это, кризис жанра? Ведь по сути больших изменений в кроссовере так и не произошло. Но, вероятнее всего перед нами фактически предсерийный экземпляр, который отправится в производство в 2020 году, одновременно с электрическим хэтчбеком I.D. Третьей моделью станет минивэн I.D. Buzz, его производство запланировано на 2020 год.