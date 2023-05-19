Volkswagen полностью продал свои активы

Volkswagen Group опубликовала заявление о завершении сделки по продаже ООО «Фольксваген Груп Рус» — своего российского представительства.

Фактически, компанию полностью купил «Авилон», однако, вся сделка проведена через сторонне юридическое лицо – фирму «Арт-Финанс», которая, правда, входит в структуру вышеуказанного холдинга. Согласно официальному сообщению VW, покупателю переданы доли концерна во всех российских компаниях. Это не только головное предприятие «Фольксваген Груп Рус», но и ряд финансовых и страховых структур, а также фирмы, имевшие отношение к марке Scania.

Инсайдеры сообщают, что «Авилон» уже ведет переговоры с концерном Chery на предмет предложения по занятию производственных мощностей в Калуге.