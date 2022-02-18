Volkswagen придет в гонки «Формулы-1» при помощи команды Red Bull

Компания Porsche, входящая в концерн Volkswagen, находится на заключительной стадии подписания контракта с гоночной командой Red Bull на предмет разработки двигателей для болидов.

Интересно, но разработкой займутся именно специалисты предприятия Red Bull Powertrains, но немецкие специалисты внесут посильный вклад в создание агрегатов и, возможно, присвоят им своё имя. К слову, про сами моторы мы кое-что знаем. Дело в том, что еще год назад проходило обсуждение регламента двигателей, в результате которого был выведен стандарт – гибридный V6 объемом 1.6 литра с турбонаддувом. Работать моторы должны на синтетическом топливе.

Ожидается, что сделка на совместную разработку Porsche и Red Bull будет заключена в марте этого года, а ставить их на болиды начнут в 2026-м.