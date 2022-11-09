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9 ноя 2022

Volkswagen разрабатывает уникальные топливные элементы

Volkswagen разрабатывает уникальные топливные элементы

Похоже, что идея водородного транспорта волнует не только Toyota и Hyundai – разработки в данном направлении ведет и концерн Volkswagen.

Да, не так давно Volkswagen подала заявку на регистрацию патента на новую водородную технологию. Заявка на патент подана совместно с немецкой исследовательской компанией Kraftwerk Tubes. Добиться удешевления водородных топливных элементов и повышения их экономичности партнёры намерены в первую очередь за счёт необычных материалов — например, керамики вместо полимеров. Какие-либо другие подробности не приводятся.

Впрочем, самая важная характеристика – запас хода у автомобиля с подобным оснащением должен составить до двух тысяч километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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