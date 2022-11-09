Volkswagen разрабатывает уникальные топливные элементы

Похоже, что идея водородного транспорта волнует не только Toyota и Hyundai – разработки в данном направлении ведет и концерн Volkswagen.

Да, не так давно Volkswagen подала заявку на регистрацию патента на новую водородную технологию. Заявка на патент подана совместно с немецкой исследовательской компанией Kraftwerk Tubes. Добиться удешевления водородных топливных элементов и повышения их экономичности партнёры намерены в первую очередь за счёт необычных материалов — например, керамики вместо полимеров. Какие-либо другие подробности не приводятся.

Впрочем, самая важная характеристика – запас хода у автомобиля с подобным оснащением должен составить до двух тысяч километров.