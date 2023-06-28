Volkswagen сократит производство машин в Германии

Компания Volkswagen откажется от одной производственной смены и продлит корпоративный отпуск на заводе в Эмдене, где собирают электрокары.

Причина такого решения нетривиальна. Оказывается, продажи машин не дотягивают до запланированного уровня. Причем разрыв между ожиданиями и реальностью достаточно солидный - около тридцати процентов. В результате низких показателей руководство концерна пойдет на еще один важный шаг - сокращение штата.

По итогам I квартала общие продажи Volkswagen в Европе выросли на 68%, а в США — почти вдвое. Однако активность покупателей в Китае, который считается стратегическим рынком для Volkswagen, снизилась на четверть.