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28 июн 2023

Volkswagen сократит производство машин в Германии

Volkswagen сократит производство машин в Германии

Компания Volkswagen откажется от одной производственной смены и продлит корпоративный отпуск на заводе в Эмдене, где собирают электрокары.

Причина такого решения нетривиальна. Оказывается, продажи машин не дотягивают до запланированного уровня.  Причем разрыв между ожиданиями и реальностью достаточно солидный - около тридцати процентов. В результате низких показателей руководство концерна пойдет на еще один важный шаг - сокращение штата.

По итогам I квартала общие продажи Volkswagen в Европе выросли на 68%, а в США — почти вдвое. Однако активность покупателей в Китае, который считается стратегическим рынком для Volkswagen, снизилась на четверть.

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