Volkswagen уберет из модельного ряда лифтбэк Arteon

Какая-то несчастливая судьба случилась у данной модели - ее пытались продавать на разных рынках, включая Россию, но нигде продажи, что называется, не выстрелили. В Европе, оказалось, дела идут не лучше, так как Volkswagen недавно решил завершить жизненный цикл Arteon.

Что поделать, машина получилась имиджевой и нишевой, и такие автомобили не вписываются в новую продуктовую стратегию Volkswagen. Недавно концерн разработал целый антикризисный план, согласно которому он сосредоточится на выпуске только массовых автомобилей и только на двух платформах: MQB и MEB.

Любопытный факт, помимо сокращения модельного ряда производитель будет уменьшать и число комплектаций. Конечная цель плана – повысить рентабельность Volkswagen на 6 процентов и высвободить около десяти миллиардов долларов, покрыв издержки, вызванные производством непопулярных моделей.