Volkswagen ведет переговоры с китайскими партнерами об инвестициях в немецкие предприятия

Глава Volkswagen Оливер Блюме сообщил, что обсуждал с китайскими партнерами возможные инвестиции в Европу. Однако, по словам представительства, на данный момент конкретных решений по этому вопросу нет

Ранее появились слухи о том, что китайские инвесторы могут приобрести заводы Volkswagen в Германии. Но в компании опровергли эти заявления, подчеркнув, что переговоры касаются независимых инвестиционных проектов, а не продажи активов немецкого концерна.

Volkswagen также продолжает искать решение для двух своих заводов в Германии – в Дрездене и Оснабрюке, которые в ближайшие годы могут быть закрыты. На данный момент Volkswagen сотрудничает с тремя китайскими концернами – SAIC, FAW и JAC, а также владеет долей в Xpeng. Несмотря на активную экспансию китайских автопроизводителей в Европу, они пока не проявляли открытого интереса к строительству или покупке заводов в Германии.