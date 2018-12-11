Volkswagen выступает за сохранение истории

Жительница города Кардифф, что в Калифорнии, долгое время владела классическим Volkswagen Beetle. Недавно к ней обратился местный офис немецкой марки с предложением - нет, не выкупить, а отреставрировать “Жука” до идеального состояния. Бесплатно

Для начала стоит сказать, что из себя представлял данный автомобиль. Это был классический экземпляр “Жука”, произведенный в 1966 году. С момента производства и по сей день автомобиль проехал более 560 тысяч километров.

Восстановление автомобиля заняло чуть меньше года. Специалистам пришлось отреставрировать 347 деталей. Автомобиль оснастили дисковыми тормозами от модели последнего поколения и стилизованной под оригинальную современной магнитолой. Кроме того, специалисты VW обновили подвеску и полностью перебрали двигатель и коробку передач.

По словам Деррика Хатами (исполнительный вице-президент американского подразделения Volkswagen): «Оригинальный Beetle помог нам запуститься в США. Этот экземпляр — не просто автомобиль, он стал членом нашей семьи».