В феврале стало известно, что Китайский бизнесмен Ли Шуфу стал крупнейшим акционером концерна Daimler AG, аккумулировав у себя 9,69% акций немецкой компании. Шуфу также принадлежит китайская Geely, которой, в свою очередь, шведская Volvo.

Несомненно Шуфу приобрел акции Daimler не потому, что является фанатом Mercedes-Benz (автомобиль этой марки был первой машиной бизнесмена), а для того, чтобы получить доступ к технологиям Daimler AG.

Однако в Daimler пока прохладно отнеслись к этой идее. Глава концерна Детер Цитше сдержанно поприветствовал Ли Шуфу в «семье» акционеров компании. У Daimler уже есть партнер в Китае, концерн BAIC и Цетше однозначно дал понять, что предложения от Geely будут рассматриваться только если они устроят уже имеющегося партнера.

Сам Daimler может быть заинтересован в некоторых технологиях Volvo, прежде всего тех, которые касаются систем автономного вождения: шведы, благодаря сотрудничеству с Uber, продвинулись, пожалуй, дальше всех в плане создания полноценного беспилотника. Но и в Volvo не хотят делиться с немцами своими наработками. «Если вы верите, что сами сделаете что-то лучше других, то ни в каком партнерстве не нуждаетесь», — заявил глава Volvo Хакан Самуелльсон.

Так что, перед Ли Шуфу стоит крайне непростая задача найти подход к руководителям сразу двух компаний, которые находятся под его влиянием, но явно сопротивляются сотрудничеству друг с другом.

