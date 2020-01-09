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9 янв 2020

Volvo и Mercedes будут разрабатывать двигатели

Volvo и Mercedes будут разрабатывать двигатели

Концерн Daimler рассматривает возможность сотрудничества с Volvo в сфере разработки двигателей. Любопытно, что речь идет не об электрических моторах, а о традиционных ДВС

Слухи о том, что Mercedes-Benz может стать миноритарным акционером Volvo и поделиться моторостроительными технологиями со шведским брендом ходят почти два года. Однако прошлой осенью руководитель отдела разработок Daimler заявил, что концерн остановил разработку традиционных ДВС и сосредоточится на электрификации модельного ряда.

Между тем, представитель шведского бренда подтвердил факт переговоров с Daimler именно по разработке ДВС, но подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято. Если Daimler и Volvo договорятся о сотрудничестве, то сделка будет означать расширение партнёрских отношений между немецким концерном и китайским автогигантом Geely, которому принадлежит Volvo.

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