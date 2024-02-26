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26 фев 2024

Volvo передаст бразды правления Polestar материнской компании Geely

Volvo передаст бразды правления Polestar материнской компании Geely
Автор фото: фирма-производитель

Шведский автопроизводитель Volvo объявил о прекращении финансирования своей дочерней компании Polestar, передав “эстафету” материнской компании Geely

Сотрудничество в разработке новых автомобилей не прекратится, и судя по словам генерального директора Volvo Джима Роуэна, компания сохранит минимальные 18% доли Polestar (из 62,7%) для дальнейшего влияния на бренд. Помимо того, что основной владелец двух автопроизводителей в лице Geely возьмет на себя полную финансовую и операционную поддержку Polestar, китайский автогигант также может стать и самым крупным акционером швейцарского бренда (после выкупа большей части доли Volvo).

Вероятно, такая смена “полярности” поможет компании справиться с денежными трудностями, которые она испытывает последние несколько лет. В частности, этот год для Polestar станет решающим по планам выпуска седана Polestar 5 и родстера Polestar 6 в 2025 и 2026 года соответственно.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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