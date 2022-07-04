Volvo построит в Европе новый завод по производству электрокаров

Компания Volvo анонсировала строительство нового завода в Европе. Предприятие, которое обойдётся шведской марке примерно в 1,2 миллиарда евро, будет выпускать исключительно электромобили.

Завод решили строить в Словакии. Выбор страны обусловлен логистическими нюансами, а также льготами, которые пообещало правительство страны – власти Словакии возьмут на себя двадцать процентов всех затрат! Новая фабрика станет первым новым европейским заводом Volvo с 1965 года. Серийное производство машин будет запущено в 2026 году – первым же на конвейер встанет кроссовер XC40 Recharge.

Что касается объемов, то производственные мощности новой площадки составляют около 250 тысяч авто в год. В официальном сообщении компания отметила также, что запуск предприятия создаст несколько тысяч новых рабочих мест.