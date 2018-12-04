Вопрос о судьбе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вынесен на государственный уровень

Накануне саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ . В рамках коротких переговоров, первые лица двух стран обсудили положение дел автомобильного альянса после громкого скандала с Карлосом Гоном

Как сообщают РИА новости, встреча была проведена по просьбе французских властей. Президент Франции назвал альянс трех компаний "символом японо-французского экономического сотрудничества" и высказался за его сохранение. В свою очередь, японский премьер-министр заявил, что судьба альянса должна решаться не государственным порядком, а частным бизнесом. По словам г-на Абэ: «Правительства не должны брать на себя решения о том, как должен поступать альянс»- такое заявление приводит информационное японское агентство Киодо.

Напомним, что Карлос Гон был арестован специальной следственной группой Токийской прокуратуры 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Недавно стало известно, что суд продлил арест скандального руководителя до 10 декабря. В свою очередь, японская прокуратура собирает материал для выдвижения официального обвинения, что позволит и далее продержать Гона под стражей, как минимум, до конца этого года.