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4 дек 2018

Вопрос о судьбе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вынесен на государственный уровень

Вопрос о судьбе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вынесен на государственный уровень

Накануне  саммита G20  президент Франции Эммануэль Макрон встретился с  премьер-министром Японии Синдзо Абэ . В рамках коротких переговоров, первые лица двух стран обсудили положение дел автомобильного альянса после громкого скандала с Карлосом Гоном

Как сообщают РИА новости, встреча была проведена по просьбе французских властей. Президент Франции назвал альянс трех компаний "символом японо-французского экономического сотрудничества" и высказался за его сохранение. В свою очередь, японский премьер-министр заявил, что судьба альянса должна решаться не государственным порядком, а частным бизнесом. По словам г-на Абэ: «Правительства не должны брать на себя решения о том, как должен поступать альянс»- такое заявление приводит информационное японское агентство Киодо.

Напомним, что Карлос  Гон был арестован специальной следственной группой Токийской прокуратуры 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Недавно стало известно, что суд продлил арест  скандального руководителя до 10 декабря. В свою очередь,  японская прокуратура  собирает материал для выдвижения официального обвинения, что позволит  и далее продержать Гона под стражей, как минимум, до конца этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Известия, Газета.ру , РИА Новости

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