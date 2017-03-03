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3 мар 2017

Восьмого марта парковка станет бесплатной

Восьмого марта парковка станет бесплатной

По заявлению Департамента транспорта, в Москве все парковочное пространство станет бесплатным восьмого марта

Такой подарок москвичам обусловлен скорее не желанием порадовать горожан, а сухой статистикой: в выходные и праздничные дни интенсивность движения снижается, поэтому возможность припарковать автомобиль бесплатно ситуацию с пробками не обострит. Впрочем, плоскостные парковки со шлагбаумами, например, у парков, по-прежнему останутся платными, в «красные дни» календаря они напротив, загружены сильнее

К слову с первого января прошлого года по всем воскресеньям и праздничным дням в столице можно парковаться бесплатно, а обо всех тарифах и зонах платной парковки в рабочие дни можно узнать на сайте Дептранса. Напомним, что в декабре прошлого года тарифы на парковку повысили, в пределах ТТК на некоторых улицах до 60 рублей в час, а на самых оживленных улицах в центре до 200 рублей в час. Так что если вы хотели погулять в центре, праздник – лучшее для этого время.

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