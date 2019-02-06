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6 фев 2019

Восстание машин

Восстание машин

И восстали машины, и стали обновлять свое программное обеспечение, запирая людей в своих салонах и обрекая их на некоторый дискомфорт...

Шутка? Но именно эта история произошла в Китае, где клиент взял на тест-драйв электромобиль NIO ES8 и попал на нем в долгую пекинскую пробку. По всей видимости, от скуки, он стал копаться в настройках электромобиля и активировал режим установки обновлений. После чего началось все самое интересное.

Во-первых, автомобиль полностью прекратил движение и встал посреди шоссе. Во- вторых, он закрыл все двери и окна. Так что водитель оказался заблокированным на довольно продолжительное время. Забавно то, что автомобиль привлек внимание полиции, но ее сотрудники сделать ничего не могли - ни дверей открыть, ни стёкол опустить.

В NIO заявили, что осознали проблему и постараются изменить подход к обновлениям. Однако стоит ли винить только производителя, ведь в автомобиле существует защита "от дурака", которая несколько раз предупреждает о том, что процедуру обновлений можно осуществлять только на парковке
 

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При написании новости использовалась информация:
Drom, iXBT

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