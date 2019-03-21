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21 мар 2019

Возгорание автомобилей Hyundai и KIA: официальный ответ

Возгорание автомобилей Hyundai и KIA: официальный ответ
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно мы публиковали новость о том, что власти США проводят следствие  в связи с массовыми возгораниями автомобилей Hyundai и KIA.  Вскоре с нами связались представители марки KIA и дали официальный комментарий, которым мы спешим поделиться

Отзывная кампания, касающаяся бензиновых двигателей семейства Theta 2 (объемом 2.0 л и 2.4 л.) с непосредственным впрыском топлива GDI устанавливаемых на автомобили KIA Sportage, KIA Optima, KIA Sorento и произведенных в 2011-2018 годах затрагивает только рынок США. Согласно имеющейся информации, на территории Европы не зафиксировано ни одного случая самопроизвольного возгорания, не связанного с аварией.

Что касается России, то в аналогичный период  на нашем рынке предлагались двигатели семейства Theta 2 (объемом 2.0 л и 2.4 л.), правда, с распределенным впрыском топлива MPI.  Сейчас же предлагаются автомобили с моторами, на которых установлен непосредственный впрыск топлива GDI, но уже более поздней модификации.

Также в компании сообщили, что для KIA Motors нет ничего более важного, чем безопасность и спокойствие клиентов. Если станет известно о схожем инциденте в Европе, KIA окажет полное содействие и помощь ответственным органам в установлении причин происшествия.

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При написании новости использовалась информация:
Kia

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