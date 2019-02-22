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22 фев 2019

Возрождение Hispano Suiza

Возрождение Hispano Suiza

В двадцатые-тридцатые годы XX века фирма Hispano-Suiza выпускала роскошные и сверхдорогие автомобили, которые считались не менее престижными, чем Rolls-Royce, Bugatti и Maybach. Новый автомобиль должен смахнуть пыль с прежних заслуг

Возрожденная испанская компания Hispano Suiza представила суперкар под названием Maguari HS1 GTC. Автомобиль получил легкий кузов, который целиком сделан из карбона.  Кроме того, на спорткар установили двигатель V10, который устанавливается на Lamborghini Huracan и Audi R8. Стоит отметить, что мотор подвергся существенной доработке. В частности, агрегат доукомплектовали двумя турбинами и двумя нагнетателями на электрическом приводе, в результате чего двигатель стал выдавать 1085 л. с. и 1050 Н·м крутящего момента.


Что касается коробки передач, то на автомобиле установлен 7-ступенчатый робот.  К слову, с такими агрегатами автомобиль разгоняется до сотни за 2,8 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена 380 километрами в час.  На данный момент суперкар находится на завершающей стадии разработки. Публичная премьера состоится на автосалоне в Женеве, а первые автомобили доберутся до покупателей в конце нынешнего года. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авто@mail.ru

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